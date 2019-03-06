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Кабмін змінив склад правління Пенсійного фонду

Новини » Політика    06.03.2019 - 15:51
Кабмін змінив склад правління Пенсійного фонду
Ілюстративне фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

До складу правління увійшов новий голова ПФУ Євген Капінус

Кабінет міністрів України змінив склад правління Пенсійного фонду. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, до складу правління ввели нового главу Пенсійного фонду Євгена Капінуса (замість Олексія Зарудного), а також заступника голови Об'єднання організації роботодавців України Костянтина Марчука.

Зі складу правління вивели голову Об'єднання організації роботодавців Володимира Завгороднього та голову громадської ради при Пенсійному фонді Маріанну Онуфрик.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Капінус був призначений головою Пенсійного фонду у листопаді 2018 року. До цього він обіймав посаду держсекретаря Мінфіну з лютого 2017 року.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що дефіцит Пенсійного фонду зберігатиметься ще сім років. У лютому стало відомо, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд гривень, з яких з початку 2019 року - 4,71 млрд гривень.

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