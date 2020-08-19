Уряд змінив керівника Державної митної служби

Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Замість Муратова обов'язки керівника Митниці буде виконувати Павловський

Кабінет міністрів звільнив Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови Державної митної служби України. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Кабмін прийняв проект розпорядження про тимчасове покладення обов'язків голови Державної митної служби України на Павловського Андрія Віталійовича (заступник голови Держмитслужби)", - повідомив Мокан.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби 24 квітня 2020 року.

Це сталося після того, як Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Також в ході засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.