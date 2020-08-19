ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Уряд змінив керівника Державної митної служби

Київ, Середа 19 серпня 2020 14:40
Уряд змінив керівника Державної митної служби
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Замість Муратова обов'язки керівника Митниці буде виконувати Павловський

Кабінет міністрів звільнив Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови Державної митної служби України. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Кабмін прийняв проект розпорядження про тимчасове покладення обов'язків голови Державної митної служби України на Павловського Андрія Віталійовича (заступник голови Держмитслужби)", - повідомив Мокан.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби 24 квітня 2020 року.

Це сталося після того, як Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Також в ході засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся