Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместо Муратова обязанности руководителя Таможни будет исполнять Павловский

Кабинет министров освободил Игоря Муратова от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель председателя Гостаможслужбы)", - сообщил Мокан.

Напомним, Кабинет министров назначил Игоря Муратова временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы 24 апреля 2020 года.

Это произошло после того, как Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы. Также в ходе заседание были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Нефедов возглавлял Государственную таможенную службу с июля 2019 года после того, как он выиграл конкурс.