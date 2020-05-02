Кабмін на наступному засіданні затвердить перелік ліків для держзакупівель

На наступному засіданні уряду буде затверджений перелік лікарських засобів для закупівлі за держпрограмами Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, міністр пояснив, чому ДП "Медзакупівлі" не здійснило закупку препаратів за державними програмами для лікування таких захворювань як "Онкологія", "ВІЛ\СНІД", "Гепатит", "гемофілія" та інші.

"МОЗ направило відповідний перелік лікарських засобів ще 7 квітня. Цей перелік затверджується постановою уряду. Відразу коли я прийшов на посаду, одним з найперших питань було, чому цей перелік ще не затверджено. Ще 7 квітня ми направили цей перелік до органів, які повинні це затверджувати. Зокрема, до Міністерства фінансів. Він вже практично погоджений. Я думаю, що на наступному засіданні уряду, він має бути затверджений", - заявив Степанов.

За його словами, перелік лікарських засобів, які мають бути закуплені мав бути погоджений ще в січні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держпідприємство "Медзакупівлі" запідозрили у спробах придбати для українських медпрацівників захисні костюми сумнівної якості. ДП "Медзакупівлі" зволікало з наданням МОЗу документів, підтверджуючих якість костюмів захисту.