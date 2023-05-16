Кабмин отменил ограничения на экспорт мяса и яиц из Украины

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год. Упразднена необходимость лицензии на экспорт некоторых продовольственных товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 мая 2023 г. №472.
Из перечня товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, исключены следующие позиции:
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Крупный рогатый скот, живой
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Мясо крупного рогатого скота, мороженое
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Мясо кур домашних
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Мясо и мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые; съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов; мясо крупного рогатого скота
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Яйца кур домашних
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Рожь
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Овес
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Просо
Напомним, за апрель яйца в Украине подешевели на 8,4% до 57,8 гривны за десяток.
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