Кабмин одобрил создание нового пункта пропуска на границе с Румынией

Пункт откроется между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).

Стоит отметить, что на границе строится мост через реку Тиса. В Румынии с июня начались работы по возведению моста. Уже выполнен ряд подготовительных работ, а также армирование будущего дорожного покрытия.

По проекту на месте строительства возвести 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.