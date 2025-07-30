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Кабмин одобрил механизм выплат 15 млн гривен семьям погибших добровольцев: как получить

Иллюстративное фото: выплаты семьям погибших военных (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины 30 июля принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета министров.

"Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.

Кому предоставляются выплаты

Получить такую помощь могут члены семей погибших и умерших украинских военнослужащих - добровольцев, которые во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил обороны участвовали в отпоре агрессии российского режима.

Отмечается, что выплаты осуществляются семьям военных, которые погибли:

  • с 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнения территории гибели;
  • с 26.03.2022 - если лицо погибло на территории, где ведутся боевые действия (перечень прилагается).

Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Выплата проводится поэтапно:

  • 1/5 - сразу;
  • 4/5 - равными частями в течение 40 месяцев.

"Порядком устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи - она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, которое отказалось от выплаты, распределяется между другими", - сказано в сообщении.

Как работает механизм

Как можно подать заявление на получение помощи:

  • Обычной почтой;
  • По электронной почте;
  • Не нужно дублировать документы, если есть информация в государственных реестрах;

Кроме этого, определено, что должно делать Министерство по делам ветеранов. Государственное учреждение:

  • проверяет данные;
  • запрашивает информацию о предыдущих выплатах;
  • может заслушать заявителей, свидетелей;
  • принимает решение в течение 1 месяца.

"Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не оставляет своих - а поддерживает, защищает и чествует достойно", - отметили в КМУ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий единовременную выплату в 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену.

Кроме того, закон продлил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения, травмы, контузии или заболевания военнослужащего, вызвавших частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности.

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