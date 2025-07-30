Кабмин одобрил механизм выплат 15 млн гривен семьям погибших добровольцев: как получить

Кабинет министров Украины 30 июля принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета министров.
"Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.
Получить такую помощь могут члены семей погибших и умерших украинских военнослужащих - добровольцев, которые во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил обороны участвовали в отпоре агрессии российского режима.
Отмечается, что выплаты осуществляются семьям военных, которые погибли:
Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Выплата проводится поэтапно:
"Порядком устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи - она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, которое отказалось от выплаты, распределяется между другими", - сказано в сообщении.
Как можно подать заявление на получение помощи:
Кроме этого, определено, что должно делать Министерство по делам ветеранов. Государственное учреждение:
"Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не оставляет своих - а поддерживает, защищает и чествует достойно", - отметили в КМУ.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий единовременную выплату в 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену.
Кроме того, закон продлил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения, травмы, контузии или заболевания военнослужащего, вызвавших частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности.