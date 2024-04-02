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Кабмин одобрил строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Фото: на территории Хмельницкой АЭС появится еще два энергоблока (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается построить два новых энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

Законопроект стал инициативой Минэнерго. В ведомстве уточнили, что следующий этап - рассмотрение в Верховной раде. 

В документе определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики. Также в законопроекте предусмотрены требования к проектированию и строительству. 

"Атомная генерация на сегодняшний день производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко. 

Два новых атомных энергоблока позволят увеличить производство электроэнергии на 226 млн кВт*ч в год. 

Энергоблоки хотят построить за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей. Деньги из госбюджета использовать не планируют. 

Отметим, правительство одобрило такой законопроект на фоне очередного усиления российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за атак в ряде регионов есть проблемы с электроснабжением. 

Что предшествовало

Напомним, недавно глава "Энергоатома" Петр Котин заявил о планах Украины купить у Болгарии два атомных реактора и установить их на территории Хмельницкой АЭС. Это необходимо, чтобы компенсировать потерю мощностей в связи с оккупацией Запорожской АЭС россиянами.

Площадку Хмельницкой АЭС хотят подготовить к установке первого реактора уже в июне. Пусковые работы планируют начать в течение 2-3 лет.

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