Кабмин ищет дополнительный ресурс для армии: Корецкий о финансировании обороны

Корецкий провел отдельное совещание с секретарем СНБО, министром финансов, исполняющим обязанности министра обороны, главой Службы внешней разведки и министром внутренних дел.

Участники обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании сил обороны до конца этого года. По словам премьера, правительство и непосредственно Министерство финансов работают над тем, чтобы полностью обеспечить все необходимые расходы.

Фото: Корецкий провел отдельное совещание по финансированию Сил обороны (t.me/Koretskyi_official)

Откуда будут брать средства

Премьер подчеркнул, что все внутренние налоговые поступления по-прежнему устремляются на нужды сектора безопасности и обороны.

Кроме того, правительство будет работать над поиском дополнительного ресурса, в частности, с привлечением помощи международных партнеров.

По словам Корецкого, уже сформировано видение финансирования сил обороны на следующий год. В настоящее время правительство работает над комплексным формированием бюджета на 2027 год.