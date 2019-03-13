Кабмін сьогодні займеться мовним питанням і нерухомістю для ДБР

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

На засіданні Кабміну розглянуть ліквідацію Інституту кримінально-виконавчої служби

Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня схвалить законопроект про сприяння держави у вивченні української мови, а також виділить нерухомість для Держбюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, на засіданні уряду розглянуть зміни до порядку проходження служби цивільного захисту, призначення стипендій президента України дітям загиблих журналістів, ліквідацію Інституту кримінально-виконавчої служби. Також на закритій частині очікується виступ першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Нагадаємо, раніше ООН закликала Кабінет міністрів України змінити правила виплати пенсій переселенцям.

Раніше також Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії після підвищення. Зокрема, станом на початок березня середня пенсія становить 3033 гривні. На початку 2019 року середній розмір пенсії складав 2542 гривні. За даними фонду, 22% пенсіонерів отримали підвищення на 100 гривень, 28% - від 100 до 400 гривень, 27% - понад 1000 гривень.