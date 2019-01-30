ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін сьогодні ухвалить річну програму співпраці з НАТО

Новини » Політика    30.01.2019 - 10:46
Кабмін сьогодні ухвалить річну програму співпраці з НАТО
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також сьогодні розірвуть ще одну угоду в рамках СНД

Кабінет міністрів України на засіданні 30 січня затвердить річну національну програму під егідою комісії Україна-НАТО на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

 

Також повідомляється, що уряд розгляне зміни до порядку використання бюджетних коштів для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення.

Крім того, Кабмін сьогодні розірве ще одну угоду в межах СНД, затвердить порядок формування та ведення Реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі, а також план реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг на 2019-2020 роки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабміні розробляють механізм захисту від нецільового використання субсидій.

Відзначимо, минулого тижня уряд також припинив дію трьох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

НАТО продовжити тиск на РФ у питанні відновлення суверенітету України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниНАТОСНД
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся