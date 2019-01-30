Кабмін сьогодні ухвалить річну програму співпраці з НАТО

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також сьогодні розірвуть ще одну угоду в рамках СНД

Кабінет міністрів України на засіданні 30 січня затвердить річну національну програму під егідою комісії Україна-НАТО на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також повідомляється, що уряд розгляне зміни до порядку використання бюджетних коштів для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення.

Крім того, Кабмін сьогодні розірве ще одну угоду в межах СНД, затвердить порядок формування та ведення Реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі, а також план реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг на 2019-2020 роки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабміні розробляють механізм захисту від нецільового використання субсидій.

Відзначимо, минулого тижня уряд також припинив дію трьох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).