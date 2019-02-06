Кабмін сьогодні розірве угоду з РФ про обмін правовою інформацією

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також розгляне питання оборонного замовлення

Кабінет міністрів України на засіданні 6 лютого припинить дії угоди з Російською Федерацією про обмін правовою інформацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Крім того, члени уряду внесуть зміни до деяких документів з питань військового обліку, затвердять створення Державної служби з етнополітики та свободи совісті, внесуть зміни до норм харчування військовослужбовців ЗСУ та інших формувань.

Також планується, що сьогодні погодять відчуження основних фондів акціонерного товариства "Укргазвидобування", затвердять фінансовий план державного підприємства "Антонов", а також розглянуть деякі питання закупівлі по державним оборонним замовленням.

Нагадаємо, напередодні Кабмін оприлюднив заяву з приводу відсторонення Уляни Супрун, якій заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Зокрема, уряд заявив, що оскаржить рішення суду.

Відзначимо, раніше в НБУ заявили, що ініціатива Кабміну монетизувати субсидії не вплине на інфляцію.