Кабмін сьогодні розірве ще кілька угод в рамках СНД

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також затвердить розмір страхового запасу газу

Кабінет міністрів України на засіданні 23 січня припинить дію ще кількох угод, які були укладені в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також на засіданні уряду планують затвердити розмір страхового запасу природного газу на 2019 рік, порядок взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів електронних підписів, внести зміни до порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

Крім того, заплановано підвищення окладів науково-педагогічних працівників, внесення змін до порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін цього тижня може затвердити виплату субсидій готівкою.

До цього повідомлялося, що українці з березня будуть отримувати житлові субсидії готівкою. Зазначимо, 11 січня відбулась нарада у президента, на якій було прийнято політичне рішення про виплати тим, кому субсидію призначено з жовтня.