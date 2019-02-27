Кабмін сьогодні розгляне питання АМПУ і "Чорноморнафтогазу"

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також розгляне питання ввезення і вивезення валюти

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого розгляне питання діяльності Адміністрації морських портів України та "Чорноморнафтогазу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також у порядку денному на 27 лютого значаться визначення уповноваженого банку ринку електричної енергії, питання транскордонного переміщення валюти, питання реімбурсації ліків.

Крім того, на засіданні уряду розглянуть зміни до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердження Порядку повернення майна або відшкодування його вартості депортованим або у разі їх смерті спадкоємців, а також питання надання субвенції на проект "Нова українська школа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін прийняв оновлений порядок виїзду дітей за кордон. У новій постанові вказані додаткові вимоги для іноземців, які будуть приймати у себе дітей на відпочинок та оздоровлення.

Відзначимо, минулого тижня в Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій.