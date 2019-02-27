ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін сьогодні розгляне питання АМПУ і "Чорноморнафтогазу"

Новини » Політика    27.02.2019 - 10:26
Кабмін сьогодні розгляне питання АМПУ і "Чорноморнафтогазу"
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд також розгляне питання ввезення і вивезення валюти

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого розгляне питання діяльності Адміністрації морських портів України та "Чорноморнафтогазу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також у порядку денному на 27 лютого значаться визначення уповноваженого банку ринку електричної енергії, питання транскордонного переміщення валюти, питання реімбурсації ліків.

Крім того, на засіданні уряду розглянуть зміни до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердження Порядку повернення майна або відшкодування його вартості депортованим або у разі їх смерті спадкоємців, а також питання надання субвенції на проект "Нова українська школа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін прийняв оновлений порядок виїзду дітей за кордон. У новій постанові вказані додаткові вимоги для іноземців, які будуть приймати у себе дітей на відпочинок та оздоровлення.

Відзначимо, минулого тижня в Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій.

 

У Кабміні розповіли про зростання товарообігу між Україною та Бельгією у 2018
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниАМПУправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся