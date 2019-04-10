Кабмін сьогодні розширить ембарго на російські товари

Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня розширить список заборонених для імпорту товарів з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Також на сьогодні заплановано внесення змін до порядку залучення працездатних громадян до робіт в умовах воєнного стану, затвердження імплементаційної угоди з НАТО по розмінуванню.

Крім того, сьогодні уряд прийме рішення про ліквідацію держкорпорації "Українське державне об'єднання "Радон", а також про відкриття пункту пропуску на кордоні з Румунією на території поромного комплексу "Орлівка".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював посилення вимог до забудовників. Зокрема, він вимагає від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ затвердити більш жорсткі умови до забудовників про наявність соціальної інфраструктури в нових масивах, у тому числі шкіл.

Крім того, напередодні стало відомо, що Кабмін заборонив відключати електроенергію підприємствам зв'язку.