Кабмин расширил программу обмена LED-ламп. Кто может воспользоваться

На заседании в пятницу, 11 августа, Кабмин расширил программу обмена ламп накаливания на светодиодные.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, воспользоваться программой и заменить лампы накаливания на светодиодные теперь могут учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи.
"Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", - заявил Шмигаль.
Следует отметить, что ранее в Украине стартовала вторая волна обмена ламп накаливания на LED-лампы. Заменить их могли школы и больницы.
Для обмена необходимо:
Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.
По состоянию на конец апреля было известно, что с начала старта программы уже почти 3,5 млн. жителей Украины обменяли 16,5 млн. ламп.
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