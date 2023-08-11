Кабмин расширил программу обмена LED-ламп. Кто может воспользоваться

По его словам, воспользоваться программой и заменить лампы накаливания на светодиодные теперь могут учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи.

"Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", - заявил Шмигаль.

Следует отметить, что ранее в Украине стартовала вторая волна обмена ламп накаливания на LED-лампы. Заменить их могли школы и больницы.

Для обмена необходимо:

авторизироваться на портале "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица;

проверить информацию о предприятии;

Перейти к разделу - Услуги и выбрать обмен лампочек и начать заполнение запроса;

указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;

подписать запрос КЭП юридического лица.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

По состоянию на конец апреля было известно, что с начала старта программы уже почти 3,5 млн. жителей Украины обменяли 16,5 млн. ламп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.