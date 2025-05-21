В Украине расширят права военных и их семей: Кабмин поддержал новый законопроект

Кабинет Министров согласовал законопроект, который предлагает улучшить социальную защиту военнослужащих срочной службы и их семей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кто подпадает под действие закона:
Новый законопроект распространяет на указанные категории базовый пакет защиты:
Также законопроект предусматривает отпуск после плена уволенным военнослужащим. Он будет предоставляться в случае, если даже нет военного положения.
Также будет введена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным для:
Подробно о том, на какую поддержку имеют право военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем - читайте в материале РБК-Украина.
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