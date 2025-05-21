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В Украине расширят права военных и их семей: Кабмин поддержал новый законопроект

Иллюстративное фото: Кабмин расширил права военных и их семей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров согласовал законопроект, который предлагает улучшить социальную защиту военнослужащих срочной службы и их семей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто подпадает под действие закона:

  • военнослужащие базовой военной службы (новая категория);
  • срочники, которые остаются на службе - в плену, на лечении, пропавшие без вести, в дисциплинарных частях или на гауптвахтах;
  • члены семей таких военных;
  • семьи погибших/умерших.

Что предусматривает законопроект

Новый законопроект распространяет на указанные категории базовый пакет защиты:

  • право на отпуска;
  • пенсионное обеспечение;
  • пособия в случае безработицы;
  • государственное страхование.

Также законопроект предусматривает отпуск после плена уволенным военнослужащим. Он будет предоставляться в случае, если даже нет военного положения.

Также будет введена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным для:

  • курсантов высших военных учебных заведений;
  • слушателей военных учебных подразделений;
  • студентов профессионального предвысшего военного образования.

Подробно о том, на какую поддержку имеют право военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем - читайте в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины