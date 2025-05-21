В Украине расширят права военных и их семей: Кабмин поддержал новый законопроект

Кто подпадает под действие закона:

военнослужащие базовой военной службы (новая категория);

срочники, которые остаются на службе - в плену, на лечении, пропавшие без вести, в дисциплинарных частях или на гауптвахтах;

члены семей таких военных;

семьи погибших/умерших.

Что предусматривает законопроект

Новый законопроект распространяет на указанные категории базовый пакет защиты:

право на отпуска;

пенсионное обеспечение;

пособия в случае безработицы;

государственное страхование.

Также законопроект предусматривает отпуск после плена уволенным военнослужащим. Он будет предоставляться в случае, если даже нет военного положения.

Также будет введена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным для: