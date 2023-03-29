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Кабмин разработал проект прекращения пограничного сотрудничества с Беларусью и РФ

Фото: Кабмин склонил указ о прекращении пограничного сотрудничества с Беларусью и РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Кабинет Министров разработал и одобрил проект указа Президента о прекращении пограничного сотрудничества с РФ и Белоруссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно проекту документа, будет прекращена соглашение между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам и выход нашей страны из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, РФ и Украины.

"Принятие такого указа позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия этого соглашения и меморандума", - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он добавил, что процесс будет проходить в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров и Законом "О международных договорах Украины".

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел совещание с главой пограничной службы и другими чиновниками по усилению обороны границ северных областей.

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