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Кабмин рассчитывает получить 5,41 млрд гривен ренты за добычу железной руды в 2023 году

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Среда 28 сентября 2022 14:19
Кабмин рассчитывает получить 5,41 млрд гривен ренты за добычу железной руды в 2023 году Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на проблемы с экспортной логистикой и закрытые ГОКи, правительство заложило в проект госбюджета большие поступления средств в виде платы за пользование недрами для добычи руды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете Украины на 2023 год".

Так, в 2023 году правительство ожидает привлечь в государственный и местные бюджеты поступления от платы за пользование недрами для добычи железной руды в размере 5,41 и 2,32 млрд грн соответственно, что лишь на 21,9% ниже ожидаемого значения 2022-го.

По мнению аналитиков, данные показатели максимально оптимистичны, учитывая ситуацию в отрасли. Ведь в 2022 году сектор добычи железной руды в Украине демонстрирует негативную динамику вследствие падения внутреннего потребления руды из-за остановки работы стальной отрасли, невозможности экспорта через блокаду портов Черного моря, ограниченных возможностей экспорта железнодорожным транспортом в ЕС, снижения цен на руду и сталь на мировых рынках. падение на 10% объемов производства стали в ЕС из-за высоких цен на электроэнергию.

"Проект бюджета предполагает сокращение поступлений ренты от добычи железной руды на 22%. Динамика понятна из-за войны в Украине и ухудшения конъюнктуры мирового рынка. Остается нерешенной проблема логистики экспорта. В нынешних условиях неопределенности очень сложно делать прогнозы. Поэтому заложенные в бюджет оценки приблизительными и нельзя исключать заметных отклонений в худшую сторону в следующем году", - говорит аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Отраслевые эксперты считают, что формула расчетов сумм рентных платежей некорректна, поскольку не включает затрат на логистику, которые из-за войны, по утверждениям предприятий, выросли в 3-5 раз.

Напомним, в конце июля группа "Метинвест" объявила о приостановлении добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах.

В начале августа Ferrexpo опубликовала данные по итогам января-июня 2022 года, согласно которым компания сократила производство окатышей на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,8 млн т.

Также в начале августа Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) объявил, что в январе-июле 2022 года снизил производство товарной железной руды подземной добычи на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,034 млн т.

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