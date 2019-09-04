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Кабмін вирішив звільнити Супрун

Новини » Політика    04.09.2019 - 15:07
Кабмін вирішив звільнити Супрун
Ілюстративне фото ( Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін ухвалив рішення про звільнення Супрун з посади в. о. міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення Уляни Супрун з посади виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України. Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який був присутній на закритому засіданні уряду.

"Рішення прийняли одноголосно. По Супрун рішення остаточне", - написав Гончаренко в соцмережі Facebook.

Нардеп зазначив, що це рішення приймалося разом з питанням звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що новим міністром охорони здоров'я була призначена 39-річна Зоряна Скалецька (Черненко).

Нагадаємо, 29 серпня Уляна Супрун попрощалася з українцями і подякувала команду Міністерства охорони здоров'я за зроблену за три роки роботу. Екс-чиновниця опублікувала на своїй сторінці фото і селфі, зроблені з колегами і українцями, які прийшли на акцію під стіни відомстві.

Так, 30 серпня, активісти влаштували під стінами Моз акцію подяки Уляни Супрун, яка очолила міністерство 1 серпня 2016 року. А перед цим користувачі запустили в соцмережах хештег #ДякуюУляна.

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