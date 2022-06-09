Уряд вирішив підвищити ставки за військовими облігаціями

Згідно з рішенням, за військовими облігаціями буде діяти плаваюча ставка, обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, який закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

Національний банк очікував, що уряд адекватно відреагує на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП.

У НБУ заявили, що ставки за ОВДП повинні зрости до рівня очікуваної інфляції - тобто вище 20%.

Однак Мінфін перед аукціоном 7 червня відмовився підвищувати ставки та заявив "військові облігації - це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими".

У результаті Мінфін продав 7 червня ОВДП лише на 810 млн гривень.