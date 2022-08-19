Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн

Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.

Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:

Австралія

Азербайджанська Республіка

Аргентинська Республіка

Буркіна-Фасо

Велике Герцогство Люксембург

Грецька Республіка

Грузія

Держава Ізраїль

Ірландія

Ісламська Республіка Мавританія

Італійська Республіка

Канада

Князівство Андорра

Князівство Ліхтенштейн

Князівство Монако

Королівство Бельгія

Королівство Данія

Королівство Іспанія

Королівство Марокко

Королівство Норвегія

Королівство Таїланд

Королівство Швеція

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Нідерланди

Нова Зеландія

Об’єднані Арабські Емірати

Португальська Республіка

Республіка Австрія

Республіка Албанія

Республіка Болгарія

Республіка Боснія і Герцеговина

Республіка Естонія

Республіка Ісландія

Республіка Кабо-Верде

Республіка Кіпр

Республіка Мальта

Республіка Молдова

Республіка Північна Македонія

Республіка Польща

Республіка Сан-Марино

Республіка Сенегал

Республіка Словенія

Республіка Хорватія

Республіка Чорногорія

Румунія

Словацька Республіка

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Сполучені Штати Америки

Східна Республіка Уругвай

Туніська Республіка

Турецька Республіка

Угорщина

Федеративна Республіка Німеччина

Фінляндська Республіка

Французька Республіка

Чеська Республіка

Швейцарська Конфедерація

Нагадаємо, у додаток "Дія" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання.