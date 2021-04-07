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Уряд дозволив торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток у "червоній" зоні

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 13:25
Уряд дозволив торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток у "червоній" зоні Фото: уряд Шмигаля дозволило торгівлю садівним матеріалом (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів дозволив на території регіонів, на яких установлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів. Зміни внесені до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236.

Постанову ухвалили під час засідання уряду 7 квітня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці документу, проект розроблений "відповідно до численних звернень бізнес-асоціацій та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

Нагадаємо, станом на 7 квітня у "червоній" зоні перебувають: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Водночас з "червоної" зони карантину найближчим часом можуть вийти західні області України, які першими зіткнулися з третьою хвилею коронавірусу.

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