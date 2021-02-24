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Кабмін дозволив змінювати по-батькові з 14 років

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 14:11
Кабмін дозволив змінювати по-батькові з 14 років Фото: паспорт (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Кабінет міністрів дозволив українцям після 14 років змінювати ім'я по батькові. Раніше це можна було здійснити у разі зміни батьком дитини власного імені або у разі виключення відомостей про нього, як батька.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 24 лютого.

Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я по батькові за власним розсудом. Крім того, урядом передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2021 року дозволили змінювати по батькові з 14 років. Верховна рада прийняла цей закон ще у другому читанні на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, на початку червня відповідний законопроект №2450 ВР схвалила в першому читанні.

Так, парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, за що проголосували 284 депутати.

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