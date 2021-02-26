Кабмін розробить Стратегію розвитку кримськотатарської мови

Президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб Кабінет міністрів України розробив Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 26 лютого.
Український уряд має розробити і забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови. Зокрема, із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.
При цьому Кабміну необхідно забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, що здійснюються для розвитку кримськотатарської мови, в тому числі в контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів і на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.
Крім того, в день кримського опору російської окупації, в МЗС нагадали, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і зробила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.
У зв'язку з цим МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.
Додамо, що Зеленський також звернувся до жителів півострова. Він нагадав про репресії в Криму з боку окупантів.
"Дорогі кримчани, час повертатися додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - сказав президент.