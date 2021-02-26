RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін розробить Стратегію розвитку кримськотатарської мови

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб Кабінет міністрів України розробив Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 26 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Український уряд має розробити і забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови. Зокрема, із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

При цьому Кабміну необхідно забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, що здійснюються для розвитку кримськотатарської мови, в тому числі в контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів і на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Крім того, в день кримського опору російської окупації, в МЗС нагадали, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і зробила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.

У зв'язку з цим МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.

Додамо, що Зеленський також звернувся до жителів півострова. Він нагадав про репресії в Криму з боку окупантів.

"Дорогі кримчани, час повертатися додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - сказав президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКримстратегия
Читайте також
Україна почала підготовку саміту Кримської платформи
"Ніколи не визнаємо анексії": Японія зробила заяву щодо Криму
Прогноз погоди