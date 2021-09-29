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Уряд розширив перелік офшорних зон

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Україна, Середа 29 вересня 2021 13:32
Уряд розширив перелік офшорних зон Фото: Кабмін розширив перелік офшорних зон та додав Сінт-Мартен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку офшорних зон. Розділ "Карибський регіон” доповнений юрисдикцією Сінт-Мартен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "результатом прийняття розпорядження буде оновлення переліку офшорных зон, підвищення ефективності державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

У документі також наголошується, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік "юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів щодо прозорості оподаткування". Відповідно до звіту Секретаріату ОЕСР, представленого міністрам фінансів країн Групи двадцяти, до зазначеного переліку належать Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.

Нагадаємо, що у 2018 році уряд включив до переліку офшорних зон Латвію та Естонію, але після протестів цих країн виключив їх зі списку.

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