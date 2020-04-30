Кабмін і Рада не змогли створити антикризовий штаб по боротьбі з COVID-19

Фото: Олена Кондратюк (rada.gov.ua)

У парламенті заявили про відсутність діалогу з урядом у питаннях боротьби з коронавірусом

Уряду і Верховній раді не вдалося створити спільний антикризовий штаб по боротьбі з коронавірусом. Про це заявила заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, рішення уряду за карантинним заходам не обговорюються з представниками Верховної ради.

"Нагадаю про обіцянку прем'єр-міністра створити антикризовий штаб, в який увійшли всі парламентські сили і їх лідери. На жаль цього не сталося, цей механізм так і не запрацював. У нас зараз давайте говорити відверто: парламент - окремо, а уряд напрацьовує свої законопроекти і рішення окремо. Хто встиг добігти першим, того питання і виносяться на позачергове засідання парламенту", - сказала Кондратюк.

Також вона зазначила, що відсутність взаємодії між парламентом і урядом викликає негативний настрій у населення.

"Така практика є негативною. В результаті маємо слабку довіру суспільства до заходів карантину, нерозуміння, що буде далі з економікою та соціальною сферою, а де-то вже відверте обурення, що виливається в акції протесту підприємців. Зокрема, те, що ми бачимо кілька днів під Кабміном", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 березня на нараді фракцій Верховної ради та керівництва Кабінету міністрів прийнято рішення про створення антикризового штабу з протидії поширенню коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що парламент планує запросити уряд для публічної презентації у Верховній раді адаптивного плану карантину.