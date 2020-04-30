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Кабмин и Рада не смогли создать антикризисный штаб по борьбе с COVID-19

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 13:26
Кабмин и Рада не смогли создать антикризисный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: Елена Кондратюк (rada.gov.ua)

В парламенте заявили об отсутствие диалога с правительством в вопросах борьбы с коронавирусом

Правительству и Верховной раде не удалось создать совместный антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, решения правительства по карантинным мероприятиям не обсуждаются с представителями Верховной рады.

"Напомню об обещании премьер-министра создать антикризисный штаб, в который вошли все парламентские силы и их лидеры. К сожалению этого не произошло, этот механизм так и не заработал. У нас сейчас давайте говорить откровенно: парламент - отдельно, а правительство нарабатывает свои законопроекты и решения отдельно. Кто успел добежать первым, того вопросы и выносятся на внеочередное заседание парламента", - сказала Кондратюк.

Также она отметила, что отсутствие взаимодействия между парламентом и правительством вызывает негативное настроение у населения.

"Такая практика является негативной. В результате имеем слабое доверие общества к мероприятиям карантина, непонимание, что будет дальше с экономикой и социальной сферой, а где-то уже откровенное возмущение, что выливается в акции протеста предпринимателей. В частности, то, что мы видим несколько дней под Кабмином", - добавила она.

Как писало РБК-Украина, 26 марта на совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что парламент планирует пригласить правительство для публичной презентации в Верховной раде плана адаптивного карантина.

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