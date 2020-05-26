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Кабмін та Рада доопрацьовують закони щодо державних портфельних гарантій

Новини » Політика     26.05.2020 - 11:16
Кабмін та Рада доопрацьовують закони щодо державних портфельних гарантій
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабміні зазначили, що доступність кредитування потребує такого інструменту, як державні портфельні гаранті

Міністерство фінансів разом із профільним комітетом Верховної ради та Мінекономіки доопрацьовують законопроекти щодо державних портфельних гарантій. Цей інструмент необхідний для підвищення доступності кредитування.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Вказано, що відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з розроблення плану антикризових ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу. На зустрічі обговорили пропозиції змін до діючих законів України та нові законопроекти.

"Доступ до фінансів, доступність кредитування потребує такого інструменту, як державні портфельні гарантії. Їх запуск можливий після змін у бюджетний кодекс та бюджет України. Відповідні законопроекти доопрацьовуються Міністерством фінансів разом із профільним комітетом ВРУ та Мінекономіки", - зазначив замглави Мінекономіки Дмитро Романович.

Зазначимо також, міжвідомча робоча група з розроблення плану антикризових ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу утворена при Мінекономіки 18 травня 2020 року.

Нагадаємо, комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом заявив, що закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії відповідає праву ЄС та міжнародно-правовим зобов'язанням України.

Як писало РБК-Україна, у Раді раніше з'явився законопроект Кабінету міністрів, що пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельної основі).

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радакредит
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