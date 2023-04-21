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Кабмин провел кадровые перестановки в Минприроды

Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в Минприроды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

21 апреля Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По данным Мельничука, решением Кабмина Александр Краснолуцкий назначен первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, Виктория Киреева назначена заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также по решению Кабинета министров Руслан Гречаник был уволен с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а Александр Краснолуцкий уволен с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, на днях Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве.

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