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Кабмін провів зміни у наглядовій раді "Нафтогазу"

Новини » Економіка    23.05.2019 - 14:19
Кабмін провів зміни у наглядовій раді "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Призначені представник держави і незалежний член

Кабінет міністрів ухвалив рішення достроково припинити повноваження представника держави наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" Володимира Кудрицького. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 22 травня.

Іншим розпорядженням Кабмін призначив до наглядової ради Костянтина Мар’євича як представника держави.

Відзначимо, що призначення відбулося без конкурсу і рішення номінаційного конкурсу, яке необхідно для подібних призначень.

Крім того, Кабмін призначив членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Людо Ван дер Хейдена як незалежного члена.

Нагадаємо, 13 грудня 2017 року Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу".

Зокрема, незалежними членами наглядової ради були затверджені Клер Споттісвуд (Clare Spottiswoode; Велика Британія), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франція), Стів Хейсом (Steve Haysom; Канада).

За рішенням Кабміну, інтереси держави в наглядовій раді "Нафтогазу" представляли радник прем'єр-міністра з міжнародних питань Сергій Попик, екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також директор зі стратегії та інвестицій НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

У березні 2019 року Кабмін ухвалив рішення про припинення повноважень члена наглядової ради компанії Стівена Хейсома.

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