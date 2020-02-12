Кабмін просить Раду включити до порядку денного закон про кредити для фермерів

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький просить Верховну раду включити до порядку денного законопроект Кабінету міністрів про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики провів комітетські слухання на тему "Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників у рамках реалізації аграрних реформ".

Замміністра зокрема представив напрацьований міністерством спільно з профільними асоціаціями з урахуванням рішення аграрного комітету проект щодо державної підтримки агропромислового комплексу на 2020 рік.

"Доповідач звернувся до комітету з проханням включити до порядку денного третьої сесії законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві №3047, який вже зареєстровано у Верховній раді", - вказано у повідомленні.

Метою цього проекту є підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Нагадаємо, у Раді з'явився текст урядового законопроекту №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Законопроект був зареєстрований у Раді 10 лютого, однак спочатку текст був відсутній. Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Як писало РБК-Україна, уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Глава Кабміну Олексій Гончарук підкреслював, що фонд створюється для спрощення отримання кредитів "малими" фермерами, які не мають кредитної історії.