Кабмин просит у Рады еще более 300 млрд гривен на 2023 год: на что потратят деньги

Правительство одобрило законопроект об увеличении расходов госбюджета-2023 на 328,5 млрд гривен для финансирования сектора безопасности и обороны и первоочередных вопросов.

В частности:

по общему фонду предусмотрено 302,6 млрд гривен на сектор безопасности и обороны;

на сектор безопасности и обороны; по специальному фонду предусмотрено 6 млрд гривен для обеспечения реализации проектов по восстановлению инфраструктуры;

для обеспечения реализации проектов по восстановлению инфраструктуры; прочие расходы - 19,9 млрд гривен, в том числе 16,5 млрд гривен для поддержки ВПЛ.

Как пояснили в Министерстве финансов, предложенное увеличение расходов предполагается осуществить путем сокращения расходов общего фонда на общую сумму 11,4 млрд гривен и увеличения помощи ЕС на 26,1 млрд гривен.

На что планируется потратить дополнительные средства

Расходы на оборону:

151 млн гривен - на вознаграждение курсантам системы Министерства внутренних дел,

20,4 млрд гривен - на заработную плату работникам Государственной пограничной службы,

39,7 млрд гривен - Национальная гвардия Украины

19 млрд гривен - Национальная полиция

195,7 млрд гривен - на Вооруженные силы Украины,

13,2 млрд гривен - закупка и модернизация военной техники и вооружения ВСУ,

2 млрд гривен - Государственная специальная служба транспорта,

4,3 млрд гривен - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности,

2,5 млрд гривен - Главное управление разведки,

4,2 млрд гривен - Служба безопасности Украины,

230,5 млн гривен - Управление государственной охраны,

500,7 млн гривен - Служба внешней разведки,

570,1 млн гривен - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Расходы на другие нужды:

214 млн гривен - на зарплату в Секретариат Кабинета министров Украины,

71 млн гривен - зарплата Министерства иностранных дел,

43 млн гривен - компенсации уволенным из региональных отделений Фонда государственного имущества,

2 млн гривен - для Государственной службы лекарственных средств,

20 млн гривен - зарплата Министерству образования и науки,

15,5 млн гривен - зарплата Министерство аграрной политики и продовольствия,

1,2 млрд гривен - на посольства,

552,8 млн гривен - на учебники на 5-6 классы,

16,5 млрд гривен - на выплаты для ВПЛ,

30,5 млн гривен - оплата коммунальных услуг на объектов "Укрытие" ЧАЭС,

30 млн гривен - Фонд развития инноваций,

5,97 млрд гривен - грант ЕС для Минвосстановления на "быстрое восстановление",

37 млн гривен - зарплата в Министерство финансов,

91,2 млн гривен - содержание военно пленных,

18,4 - на содержание Киево-Печерской лавры,

53,5 млн гривен - оборудование для Института травматологии в Киеве в Национальной академии медицинских наук,

46,8 млн гривен - на Херсонскую ОВА,

315 млн гривен - зарплата Бюро экономической безопасности,

51,7 млн гривен - зарплата в Государственной казначейской службе,

185,4 гривны - зарплата в Государственную аудиторскую службу,

350 млн гривен - Министерству энергетики на поддержку субъектов ТЭК.

Бюджет-2024

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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