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Кабмин предлагает разрешить работу всего метро в Киеве во время "желтой" тревоги

22:45 03.09.2026 Чт
2 мин
В Кабмине изменили подходы из-за новой тактики врага
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/KabminUA)

В Украине рекомендуют обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня тревоги и при необходимости увеличивать количество наземного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как будет работать транспорт

По словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.

Кроме того, при необходимости власти будут увеличивать количество наземного общественного транспорта.

Это позволит гражданам беспрепятственно добираться до работы, больниц и станций метро.

Новое распределение тревог

Правительство приняло эти решения для адаптации государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

В частности, в Украине вводят распределение воздушных тревог по степени опасности:

Желтый уровень - объявляется во время атаки вражеских беспилотников;

Красный уровень - вводится в случае повышенной угрозы ракетного или комбинированного удара.

Новые решения Кабмина по тревогам и бизнесу

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил новые правила реагирования на воздушные угрозы, введя "желтый" и "красный" уровни опасности.

Изменения призваны адаптировать работу инфраструктуры, бизнеса и государственных органов к актуальным вызовам вражеских атак.

Параллельно в стране запускается круглосуточный режим работы областных военных администраций.

Кроме того, создаются специальные рабочие группы, которые будут помогать украинскому бизнесу срочно переносить склады в безопасные места для децентрализации и хранения продукции.

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