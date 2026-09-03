Кабмин предлагает разрешить работу всего метро в Киеве во время "желтой" тревоги

В Украине рекомендуют обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня тревоги и при необходимости увеличивать количество наземного транспорта.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам Корецкого, во время желтого уровня опасности в Киеве должно быть обеспечено полноценное движение метрополитена.
Кроме того, при необходимости власти будут увеличивать количество наземного общественного транспорта.
Это позволит гражданам беспрепятственно добираться до работы, больниц и станций метро.
Правительство приняло эти решения для адаптации государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.
В частности, в Украине вводят распределение воздушных тревог по степени опасности:
Желтый уровень - объявляется во время атаки вражеских беспилотников;
Красный уровень - вводится в случае повышенной угрозы ракетного или комбинированного удара.
Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил новые правила реагирования на воздушные угрозы, введя "желтый" и "красный" уровни опасности.
Изменения призваны адаптировать работу инфраструктуры, бизнеса и государственных органов к актуальным вызовам вражеских атак.
Параллельно в стране запускается круглосуточный режим работы областных военных администраций.
Кроме того, создаются специальные рабочие группы, которые будут помогать украинскому бизнесу срочно переносить склады в безопасные места для децентрализации и хранения продукции.