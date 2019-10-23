Кабмін прогнозує зростання економіки за три роки на 11,7-17%

Кабінет міністрів затвердив нові прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 років. Про це після засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, згідно зі "сценарієм 1" макропрогнозу, підготовленого Мінекономіки, ВВП України у 2020 році зросте на 3,7%.

Прем'єр повідомив, що виходячи з цих цифр Кабмін готуватиме проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

"Мінекономіки показало два сценарії, за якими може розвиватися економіка України в наступному році. За першим сценарієм, таким консервативним, Мінекономіки по суті повторило прогноз Світового банку - ця оцінка 3,7% зростання ВВП. Це більше, ніж навесні - 3,3% ", - сказав і додав, що за оптимістичним сценарієм зростання складе 4,8%.

Гончарук повідомив, що проект бюджету-2020 буде закладено зростання ВВП на 3,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом, який Кабінет міністрів затвердив на засіданні, зростання реального ВВП в 2020 очікується на рівні 3,7%. Саме цей "Сценарій 1" буде закладено в проект держбюджету на 2020 рік.

Крім того, Мінекономіки підготувало і "Сценарій 2", який не буде враховано в проекті держбюджету на наступний рік. За цим сценарієм зростання ВВП складе 4,8%.

Кабмін також прогнозує, що в 2021 році економіка України прискориться до 3,8%, а в 2022 році - до 4,1%.

У той же час "Сценарій 2" передбачає, що у 2021 році економіка України прискориться до 5,5%, а в 2022 році - до 6,5%.

Таким чином, згідно з реалістичним сценарієм, зростання ВВП у 2020-2022 роках складе 11,7%, за оптимістичним - 17%.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.