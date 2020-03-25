Уряд профінансує закупівлю засобів захисту для працівників МВС

Уряд виділив органам Міністерства внутрішніх справ 140 млн гривень для забезпечення працівників засобами захисту під час карантину в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра економіки Ігоря Петрашка, системі органів МВС буде виділено 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарного контролю.

"Вносимо до порядку денного розпорядження про виділення МВС з резервного фонду 140 мільйонів гривень", - заявив Шмигаль.

Також на наступному засіданні уряду планується розглянути питання виділення коштів для Служби безпеки.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд на 30 днів продовжив карантин в Україні. Також на місяць Кабмін оголосив режим надзвичайної ситуації на всій території країни. Крім того, протягом всього періоду карантину заборонили звільнення державних службовців.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом. Детальніше про географію поширення вірусу в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.