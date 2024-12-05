Кабмин продлил проект "єЧерга" еще на два года

"єЧерга"

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в десятках пунктов пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

Электронная очередь - бесплатный сервис. Регистрация производится заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно на пункте пропуска.

Уведомления о приближающейся очереди поступают в электронный кабинет и в виде СМС и телефонных звонков.

Зарегистрироваться водители смогут по ссылке, а следить за прохождением очереди в открытом режиме - на сайте системы.

Напомним, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине важно развивать альтернативные логистические маршруты. Кабмин планирует утвердить соответствующую стратегию. В частности, он напомнил, что с 2022 года открыто два новых пункта пропуска с Румынией и при поддержке партнеров начата реконструкция ключевых пунктов пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.

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