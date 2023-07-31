Кабмин продлит ПСО и вдвое снизит базовую цену на газ "Нафтогаза"

По его словам, вчера на Конгрессе местных и региональных властей обсуждалась подготовка к отопительному сезону. Одним из приоритетов в этом плане остается борьба с задолженностью теплокоммунэнерго за газ, которая составляет почти 100 млрд гривен.

Дело в том, что тарифы на тепло, зафиксированные мораторием еще как минимум на год, не учитывают цены на газ. В связи с этим государство намерено компенсировать разницу в тарифах на 36 млрд гривен. Соответствующий законопроект уже подготовлен, а Минфин и "Нафтогаз" вместе с МВФ ищут источники, чтобы профинансировать такую компенсацию.

Одновременно готовится и системное решение - продление действия режима специальных обязательств (ПСО) до 15 апреля 2024 года.

"Что это значит? Сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений. Для других потребителей предлагается снизить базовую цену более чем в 2 раза - с более чем 38 тысяч гривен за кубометр до 16,4 тысячи гривен", - отметил Кубраков.

Кроме того, предлагается отменить договорное списание со счетов теплокоммунэнерго за несвоевременные расчеты за газ. А также зарезервировать 35% средств на счетах предприятий исключительно дли их нужд. На оплату счетов за потребленный газ могут идти остальные средства.