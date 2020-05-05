Уряд продовжить мораторій на перевірки для малого бізнесу

Кабінет міністрів України планує продовжити мораторій на перевірки для малого бізнесу на час карантину. Про це під час брифінгу повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, представники уряду наразі працюють із комітетами Верховної ради з приводу заходів, що будуть впроваджені для малого під час виходу з карантину.

"Є звернення малих підприємців щодо продовження мораторію на перевірки. Ми як уряд і міністерство підтримуємо продовження такого мораторію як мінімум на період карантину, можливо, на більш довший період. Я думаю, таке рішення буде позитивно прийнято", - заявив Петрашко

Нагадаємо Верховна рада у березні 2020 року ухвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Законом встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року.

Відзначимо, 30 квітня, Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)