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Кабмін продовжив карантин в Україні

Новини » Коронавірус   

Урядовці підтримали відповідне рішення

Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Рішення підтримали з доопрацюванням в один день.

Згідно з рішенням Кабміну, заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок чи респіраторів. Також забороняється перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Крім того, в уряді оновили механізм посилення карантину в регіонах зі значним поширенням коронавірусу. Регіони з урахуванням ситуації можуть обмежувати:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
  • діяльність закладів, які надають послуги з розміщення;
  • роботу метро;
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
  • відвідування закладів дошкільної освіти;
  • роботу культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
  • діяльність закладів харчування.

Рішення про посилення обмежень ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, рішення про посилення карантину в уряді ухвалили після різкого сплеску захворюваності на коронавірус в Україні. Зростання кількості хворих пов'язують з послаблення карантинних обмежень.

За минулу добу в Україні було встановлено два антирекорди: за кількістю нових хворих та числом померлих від COVID-19.

Автор: Дмитро Левицький

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