Кабмін продовжив на рік мита на російські товари

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні продовжив на рік дію мит щодо товарів з Россйской Федерації товарів до 31 грудня 2020 року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Згідно з документом, який є в розпорядженні РБК-Україна, Кабмін вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року № 1146, продовживши дію мит до кінця 2019 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Росія з І січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.

Крім того, с серпня 2014 року на територію Росії заборонений ввіз сільськогосподарської продукції 3 України. Також з 1 червня 2019 введена дозвільна система вивезення в Україну окремих товарів згідно затвердженого переліку.

"Зазначені дії з боку РФ наносять шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.

Проект постанови був розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "у відповідь на недружні дії РФ та відповідно до статті 29 закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія в 2019 році втратила статус найбільшого торгового партнера України. Її частка в загальному товарообігу України впала нижче 10%.

Нагадаєомо, АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.