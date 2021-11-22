КМДА закликали розглянути передачу аеропорту "Київ" у концесію, як пілотний проект

Так, президент Асоціації "Аеропорти України" цивільної авіації (ААУЦА) Петро Липовенко зазначив, що у зв‘язку із підписанням Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом інфраструктуру українських аеропортів необхідно швидко та якісно підготувати до тих стандартів, до яких звикли європейські авіаперевізники. Водночас в ААУЦА наголошують, що реконструкція аеропортів потребує залучення значних коштів.

Начальник Управління інфраструктурних проєктів Держагентства інфраструктурних проєктів України Інеса Пікуль повідомила, що на розвиток регіональних аеропортів у 2021 році агентство отримало лише160 млн грн з запланованого 1 млрд грн.

"Що стосується планів на наступний рік, то ми запропонували Міністерству інфраструктури України передбачити на розвиток регіональних аеропортів 4,6 млрд грн, це без урахування аеропорту Дніпро та аеропорту Закарпаття, які будуть йти за окремими бюджетними програмами. На сьогоднішній день, після першого читання проєкту бюджету, ми побачили у ньому 400 млн грн. Тож говорити про плани на наступний рік, трохи зарано", - констатувала представник Державного агентства інфраструктурних проєктів.

У своєму виступі юрист консалтингової компанії EY (Ernst & Young) Андрій Москалюк зазначив, що пілотні концесії, реалізовані в морських портах Херсон та Ольвія, принесли державі близько 140 млн доларів.

Говорячи про ініціювання проектів державно-приватного партнерства приватною стороною, Андрій Москалюк наголосив, що воно не викличе корупційних ризиків.

"В будь якому випадку буде проводитись відповідний конкурс, який усуне корупційні ризики", - додав експерт.

На його думку, механізм концесії та ДПП є оптимальним варіантом співпраці з державою для системного інвестора.

З доповіддю про досвід Туреччини у сфері державного-приватного партнерства за проєктами реконструкції та будівництва нових аеропортів на форумі виступив член Правління турецької компанії YDA, в управлінні якої знаходяться аеропорт Даламан, Ахмет Хамді (Ahmet Hamdi Guvenc).

Представник турецької компанії зазначив, що починаючи з 1986 року у Туреччині було реалізовано 249 проєктів державно-приватного партнерства (ДПП), які принесли державі 156 млрд дол. прибутку.

"Першим проєктом ДПП стало будівництво аеропорту міста Анталія, який потім було передано в концесію. В такої моделі є головна перевага - держава не витрачає коштів, а після отримання нового об’єкту інфраструктури заробляє на концесії. Друга перевага – дуже стислі терміни будівництва або реконструкції аеропортів. Головне, щоб держава створила такі умови, які гарантують інвестору та концесіонеру повернення вкладених коштів", - наголосив пан Хамді.

Він переконаний, що в Україні є великий потенціал для здійснення державно-приватного партнерства у сфері реконструкції аеропортів та передачі їх у концесію.

Зазначимо, що організатором форуму виступила Асоціація "Аеропорти України" цивільної авіації, участь у заході взяли керівники українських аеропортів, представники органів влади та галузеві експерти.