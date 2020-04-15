Кабмін визнав офіційним цифровий паспорт

Кабінет міністрів визнав офіційним цифровий паспорт громадянина України в застосунку "Дія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Facebook.

За даними Мінцифри, відсьогодні цифрові внутрішній та закордонний паспорти у застосунку "Дія" вважаються цифровими аналогами паперових паспортів. Електронний паспорт в середині країни надає ті ж самі права та можливості, як і паперовий.

Користуватися електронними паспортами можна:

під час поїздок залізничним або повітряним транспортом;

під час медичного обслуговування та банківських операцій;

під час отримання адміністративних послуг.

У Мінцифри зазначили, що Україна стала першою у світі державою, де можна користуватися цифровим паспортом та не пред'являти паперовий чи пластиковий аналог.

"Усі документи у мобільному застосунку "Дія" дійсні лише на території України. Закордонний паспорт надає такі самі права і можливості, як і національний. Таким чином, якщо у громадянина немає посвідчення водія чи ID-картки, він може посвідчити свою особу за допомогою закордонного паспорту", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінцифри оголосило реєстрацію на тестування цифрових паспортів у застосунку "Дія". Для тестування необхідно мати біометричний закордонний паспорт та ID-картку.

До цього міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу цифрового паспорта громадянина України у застосунку "Дія".