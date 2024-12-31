Кабмин назначил главу Госслужбы финансового мониторинга: что о нем известно

Филипп Пронин: биография

Пронин родился 29 сентября 1982-го в Киеве. Получал высшее образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "международная экономика". В частности учился в частном высшем учебном заведении "Финансово-правовой колледж".

В 2003-м занял должность налогового и финансового аналитика в частном секторе, а также был финансистом в "Оздоббуд", а с 2005 по 2008-й был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

С 2008 по 2010-й работал в украинском офисе компании KPMG, а с 2010 по 2017 - занимал должность заместителя директора Департамента финансовых расследований - начальника управления анализа рисков и типологических исследований.

После этого возглавил Управление выявления и розыска активов в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (APMA).

В 2020-м Пронина назначили заместителем главы АРМА.

В 2023-м занял должность главы Полтавской ОВА. 30 декабря 2024-го президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Пронина.