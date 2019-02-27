Кабмін прийняв Стратегію розвитку медичної освіти

Стратегія спрямована на поліпшення якості надання медичних послуг в Україні

Кабинет министров Украины на заседании 27 февраля принял Стратегию развития медицинского образования на 10 лет. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, принятая стратегия представляет собой пошаговую инструкцию на 10 лет по коренным изменениям медицинского образования. Главной целью стратегии является рост конкурентоспособности высшего медицинского образования и качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является реформа таких направлений:

повышение качества высшего медицинского образования;

качественное изменение последипломного образования;

эффективное финансирование и управление медицинских университетов;

изменение академической культуры;

развитие научных исследований.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что ранее для развития медицинского образования уже повысили порог для поступления, ввели Единый государственный квалификационный экзамен. Кроме того, на 15 марта запланировано международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования в Украине.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее правительство определилось с датой запуска электронного рецепта в рамках программы "Доступные лекарства". В частности, электронный рецепт начнет работать с 1 апреля.