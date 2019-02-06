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Кабмін ухвалив рішення для доставки пенсій "Укрпоштою"

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:11
Кабмін ухвалив рішення для доставки пенсій "Укрпоштою"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд затвердив порядок фінансування витрат "Укрпошти"

Кабінет міністрів України на засіданні 6 лютого ухвалив рішення для безперебійної доставки пенсій та виплати зарплат співробітникам "Укрпошти". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні затвердили порядок використання бюджетних коштів для відшкодування витрат "Укрпошті" за послуги, пов'язані з виплатою та доставкою пенсій. Також визначено механізм використання цих коштів, які будуть надані за умови укладення договорів з територіальними органами Пенсійного фонду.

Передбачається, що реалізація прийнятого рішення забезпечить безперебійну доставку пенсій та виплату заробітної плати співробітникам "Укрпошти".

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що українських листонош будуть звільняти за політичну агітацію перед виборами.

У грудні президент Петро Порошенко закликав "Укрпошту" припинити звільнення листонош. Цю заяву було зроблено у зв'язку з планами компанії з 1 січня відмовитися від доставки пенсій і скоротити мережу відділень. Тоді "Укрпошті" виділили додаткові 500 млн гривень.

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