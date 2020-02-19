Кабмін прийняв постанову про соціальне житло: що зміниться

Кабінет міністрів України прийняв постанову про соціальне житло, яка має зробити більш доступним житло цього типу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Кабмін перестав враховувати вартість оренди в гуртожитку

Вносяться зміни до Порядку визначення опосередкованої вартості оренди житла. Згідно з діючими нормами, ця величина визначається на підставі щомісячних даних про мінімальний розмір плати за оренду квадратного метра кімнати в гуртожитку.

На сьогодні моніторинг даних показує істотну різницю в ціні арени ліжко-місця в гуртожитку (570 гривень) і кімнати/квартири (від 3000 і 5 900 гривень відповідно).

Таким чином, при доході в розмірі мінімальної зарплати (4 723 гривні) або мінімальної пенсії (1 638 гривень) при визначенні опосередкованої вартості оренди на підставі даних щодо квадратного метру кімнати в гуртожитку такі особи позбавлені права стати на соціальний квартирний облік. Одночасно їх дохід не дозволяє орендувати кімнату/квартиру або будинок.

Тепер особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для придбання або оренди житла дохід, зможуть стати на соціальний квартирний облік та надалі отримати соціальне житло.

Кого торкнуться зміни

Зміни торкнуться тих, для кого соціальне житло є єдиним місцем проживання і чий середньомісячний дохід нижче величини опосередкованої вартості оренди житла та прожиткового мінімуму.

В основному це діти-сироти; особи з інвалідністю; люди, чиє житло визнано непридатним для проживання; багатодітні сім'ї та молоді; пенсіонери; переселенці, чиє житло зруйноване внаслідок збройної агресії Росії.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових переселенців.