Кабмін ухвалив нове рішення про створення медуніверситету в Одесі

МОЗ намагається вирішити проблему з вишем і колишнім ректором

Кабинет министров Украины принял новое решение о создании Национального Одесского медицинского университета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании отменили предварительное решение, которое было заблокировано судом. В то же время Кабмин одобрил другое решение, согласно которому создается Национальный Одесский медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского.

В Минздраве отмечают, что этим решением смогут законно решить проблему захвата вуза бывшим ректором Валерием Запорожаном. Создание нового вуза будет проходить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса не будет. Студенты и преподаватели продолжат учебу и работу, их права не будут нарушены.

Напомним, ранее Минздрав просил сотрудников Одесского медуниверситета не устраивать акции протеста. До этого Окружной административный суд Киева заблокировал распоряжения Кабинета министров "О создании Национального Одесского медицинского университета".