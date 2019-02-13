Кабмін прийняв ще одне рішення для "єдиного вікна" на митниці

Ілюстративне фото (УНІАН)

З переліку видів контролю виключили екологічний та радіологічний контроль

Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого прийняв ще одне рішення для впровадження "єдиного вікна" на митниці. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд вніс зміни до положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю для впровадження механізму "єдиного вікна" на митниці. Таким чином, оновлено перелік видів контролю, які у визначених законодавством випадках проводяться у пунктах пропуску, і приведено у відповідність з Митним кодексом та іншими законодавчими актами.

Зокрема, виключено санітарно-карантинний, екологічний, радіологічний контроль, а також контроль за переміщенням культурних цінностей через державний кордон.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у вересні президент Петро Порошенко підписав закон про введення механізму "єдиного вікна" на митниці.

Раніше також стало відомо, що на митниці скасували 15 документів для оформлення товарів. Декларанти отримали можливість шляхом внесення до декларації повідомити митницю про те, що на товари не поширюються відповідні заборони та обмеження.