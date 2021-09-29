Якщо Кабмін не ухвалить рішення, міста не зможуть зайти в опалювальний сезон, - Продан

"За даними Асоціації міст України, на сьогоднішній день є 59 міст, в тому числі обласних центрів, які "Нафтогазом" заблоковані до доступу до газу. Якщо "Нафтогаз» не ухвалить відповідні рішення, і не зробить ті дії, які тільки від них залежать, тобто виконають свою роботу, то 59 міст в опалювальний сезон не зможуть зайти. По будь-якій ціні. І "Нафтогаз" нічого не робить. І тих кроків, які сьогодні мають зробити "Нафтогаз", уряд насправді дуже багато. Вони нічого не роблять", - наголосила Продан.

Вона зазначила, що Віталій Кличко та мери інших міст судяться через поставки газу теплокомуненерго, адже виставлена ціна є не підйомною для місцевих бюджетів.

"Сьогодні Київська міська державна адміністрація, ряд інших міст судяться з "Українською газовидобувною компанією" про те, щоб вони заключили договори по собівартості українського газу напряму з тими компаніями, які постачають громадянам тепло. Одна гривня собівартість газу - це чудово. Погано, що вони нам продають не по одній гривні. Для населення на цей сезон обіцяють не менше, ніж 7,40 коп/куб, а для бюджетних установ ціна більше 20 грн. І сьогодні мери всіх міст не розуміють, де вони будуть брати гроші, щоб заплатити за лікарні, садочки і школи. Тому що такої вартості газу у витратах на тепло на цей рік у бюджетах не закладено", - підсумувала Продан.